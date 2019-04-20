"مستقبل وطن": إقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قالت غرفة العمليات الرئيسية في مقر حزب مستقبل وطن بمدينة العريش والغرف الفرعية بالمراكز والمدن عملها، ان لجان الاستفتاء بمحافظة شمال سيناء على شهدت إقبالا كبيرًا، منذ فتح اللجان أبوابها لإستقبال المشاركين.
وحرص الألاف من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية الاقتراع بمختلف اللجان في كافة المراكز والمدن والقري بالمحافظة.
وشهدت لجان مدينة الشيخ زويد إقبالا وحضورا كثيفًا خلال الساعات الأولى خاصة لجنة السكة الحديد بوسط المدينة.
كما شهدت مدينة العريش، إزدحاما في غالبية اللجان الانتخابيه خاصة بوسط المدينة وحي الضاحية شرق العريش.
بينما شهدت مدينة رفح الحدودية اقبالا ملحوظا حيث تزاحم المواطنين أمام لجنة مدرسة الثانويه الصناعية ومدرسة الإمام الغزالي بنات خلال الساعات الأولى من الاقتراع.
وكان الإقبال بمدينة بئر العبد ومدينة رمانه كثيفًا في بعض اللجان، منها قرية نجيلة ورابعة خاصة من جانب السيدات وكبار السن.
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