غرفة علميات في مطار القاهرة لمتابعة لجان الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

خصصت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، غرفة عمليات بالمبني الإداري بالشركة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، والتسهيلات المقدمة للناخبين من العاملين باللجان المخصصة، يتم على مدار الساعة متابعة مقار اللجان الانتخابية من الخارج من خلال كاميرات المراقبة.

قال مصدر بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن الشركة لم تتلقى أي شكوي حول عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن حركة التصويت على التعديلات تتم بشكل حضاري وعلى أعلي مستوى، وتشهد عملية الاستفتاء إقبالا كبيرا من العاملين في المطار منذ فتح مقار اللجان أمام الناخبين حتي الآن.

شهدت اللجان الانتخابية بصالة "1" بالمبني رقم "1" ومبني الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.

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حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تجهيز لجنتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستوفر اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت .

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.