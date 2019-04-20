بالصور.. عودة الطوابير للمشاركة في الاستفاء بعد الاستراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حرص المواطنون على المشاركة في الاستفتاء بعد انتهاء فترة الاستراحة والتي بدأت في الثالثة عصرا ولمدة ساعة بلجان الاستفتاء بالزمالك.

واحتفل العديد من المواطنين بالمشاركين في الاستفتاء على تعديل الدستور، بمقر اللجان الانتخابية بالزمالك، بتشغيل الأغاني الوطنية والشعبية على الدي جي الموجود أمام لجان الانتخاب.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أن أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تتمثل في تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، وإجازة تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.