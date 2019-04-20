بالصور.. المواطنون يتوافدون للتصويت على التعديلات الدستورية بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد النجار:

شهدت لجان منطقة القاهرة الجديدة، إقبالًا متوسطًا من المواطنين المتوافدين للتصويت على التعديلات الدستورية، التي تجري داخل مصر على مدار ثلاثة أيام بدأت اليوم السبت.

ورصدت عدسة الخليج 365، طوابير الناخبين أمام لجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، والتي ضمت عدد من الشباب والنساء وكبار السن.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.