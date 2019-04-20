"الوفد": حشود الناخبين تؤكد إصرار المصريين على بناء الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بوعي الشعب المصري الذي ظهر في الحشود التي أصطفت أمام لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر في أول أيام الاستفتاء في جميع محافظات مصر.

وأضاف "أبو شقة" في تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش الإدلاء بصوته في الاستفتاء بلجنة المتحف الزراعي في الدقي، أن هذا الإقبال الكثيف رسالة لمن قالوا إننا لسنا في حاجة إلى تعديلات دستورية، ونسوا أن دستور 2014 هو تعديل لدستور 2012 الذي وضع في ظروف صعبة.

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وأوضح رئيس الجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإقبال الكثيف يؤكد أن المصريين يشاهدون المتغيرات التي طرأت على الساحة المصرية والمشروعات القومية العملاقة بجانب النجاحات التي حققته الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.

ووجه رئيس الوفد، الشكر إلى رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية التي حرصت على تأمين الناخبين، والجميع يدلي بصوته في سرية تامة تحت إشراف كامل للهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن مجلس النواب الحالي هو الذي سن قانون الانتخابات.

وتابع "أبو شقة" قائلا: "قانون الانتخابات فيه ضمانات غير مسبوقة وقبل 25 يناير الشعب كان يطالب بـ1% من هذه الضمانات وفي هذا القانون رجعنا لقانون المفوضية الهندية وجنوب إفريقيا، وتم مراجعة كل الضمانات القانونية في العالم وهذا دليل على أن القيادة السياسية جادة في تحقيق الديمقراطية".