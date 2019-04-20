أبوشقة يصل غرفة عمليات الوفد لمتابعة التصويت على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وصل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، إلى غرفة العمليات المركزية بالحزب؛ المكونة من قيادات الوفد، وهم: طارق سباق وحسين منصور، نواب رئيس الحزب، وطارق تهامي وكاظم فاضل وأنور بهادر ومحمد فؤاد وعباس حزين، سكرتارية عام مساعدين، ومحمد سويلم وحمدي قوطة، أعضاء الهيئة العليا؛ لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية.

ووجه أبوشقة أعضاء غرفة العمليات بضرورة متابعة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات لتقديم العون اللازم لجموع المواطنين لتيسير عمليات الاقتراع في حرية تامة.

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كما وجه بفتح أبواب مقارات الحزب في المحافظات خلال أيام الاستفتاء من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأكد رئيس الوفد أن الإقبال المتزايد على لجان الاستفتاء منذ الصباح الباكر يؤكد وعي المصريين، الذين يحرصون على استكمال مسيرة التنمية والازدهار والتقدم الذي حدث من خلال المشروعات القومية العملاقة في كافة القطاعات ما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوفد أن الشعب المصري دائمًا يقف إلى جوار الدولة المصرية منذ عهد الهكسوس، مشيرا إلى أن كفاح حزب الوفد الابن الشرعي لثورة 1919 والذي يمتد إلى مئة عام هو الدفاع عن الدستور والديمقراطية، والوقوف إلى جانب الدولة لتحقيق كل ما فيه صالح الوطن والمواطن الذي اتخذ من حزب الوفد بيتًا له وأطلق عليه بيت الأمة في دلالة صريحة على أن حزب الوفد هو لسان حال الشعب المصري والمعبر الحقيقي عن آمال وطموحات وآلام الجماهير.