مصر | تأجيل إداري لأولى جلسات محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسل الأموال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إداري لأولى جلسات محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي بشركة مصر للطيران لقيامهن بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ500 ألف جنيه، وذلك تأجيلا إداريا بسبب الاستفتاء على الدستور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.

وكان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها .

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية إلى أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 الف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الاموال .