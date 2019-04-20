مصر | "الوطنية للانتخابات": بدء ساعة راحة القضاة بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": بدء ساعة راحة القضاة بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبدأت ساعة الراحة من الساعة 3 عصرا ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة 4 عصرا.

يشار إلى أنه نص قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

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ويتم غلق مقار اللجان مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة واثبات هذة الإجراءات فى المحضر المعد لذلك .

ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف .

ويتم فتح مقار اللجان بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.