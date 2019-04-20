مصر | رفع سيارة مخالفة من أمام اللجنة الانتخابية للجامعة العمالية بمدينة نصر

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت نحو 61 مليون ناخبٍ، من بينهم مليونًا و446 ألفًا و134 ناخبًا من النساء، ومن المقرر أن يدلون بأصواتهم في اللجان العامة والبالغ عددها 368 لجنة، و10 آلاف و878 مركزًا انتخابيًا، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية يتم فيها التصويت، و38 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية بها لجان متابعة الاستفتا، و140 لجنة للمصريين في الخارج، أما جهات تتابع الاستفتاء فهي تشمل 70 منظمة حقوقية منها 65 محلية و5 "دولية"، 40 مؤسسة إعلامية محلية، و133 مؤسسة إعلامية أجنبية، أما المشرفون على الاستفتاء، 15 ألفًا و234 قاضيًا من الهيئات القضائية، و4015 قاضيًا احتياطيًا، و120 ألف موظف يعاونون القضاة.

وتبدأ عمليات فرز الأصوات بعد انتهاء الأيام المقررة للتصويت، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في الموعد الرسمي المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.