مصر | بـ"الأتوبيسات".. "الحرية المصري" ينقل الناخبين للمشاركة في الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأتوبيسات".. "الحرية المصري" ينقل الناخبين للمشاركة في الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل حزب الحرية المصرية، في إطار دوره الخدمي والاجتماعي والسياسي في المجتمع، المواطنين إلى مقار لجان الاستفتاء، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بواسطة الأتوبيسات التابعة للحزب.

والتقط عددًا من الشباب صورا تذكارية بصحبة رجال الشرطة ودكتور خالد القط أمين حزب الحرية المصرية بأكتوبر.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

