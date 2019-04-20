مصر | "السند".. جهود كبيرة للشرطة في مساعدة كبار السن للمشاركة بالاستفتاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السند".. جهود كبيرة للشرطة في مساعدة كبار السن للمشاركة بالاستفتاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت لجان مدارس مختلفة بمختلف الميادين والمحافظات، بتوافد عدد كبير من ناخبين كبار السن على كراسى متحركة لإبداء رأيهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وخصصت قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين اللجان الإنتخابية باللجان المختلفة، كراسي متحركة لمساعدة كبار السن والمرضى على الوصول إلى مقار اللجان للتصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ويأتى ذلك في الوقت الذي تشهد اللجان الانتخابية زحاما شديدا منذ الساعات الأولي لفتح باب التصويت بالداخل.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.