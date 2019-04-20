مصر | "السند".. جهود كبيرة للشرطة في مساعدة كبار السن للمشاركة بالاستفتاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السند".. جهود كبيرة للشرطة في مساعدة كبار السن للمشاركة بالاستفتاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لمسة جميلة، في أول أيام التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، قام رجال الشرطة المصرية بالانتشار أمام لجان الاستفتاء، لمساعدة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وتوفير كراسي متحركة لهم، لمساعدتهم للإدلاء بأصواتهم، وحث الشباب للمشاركة على الاستفتاء للدستور المصري لعام 2019.

وشهدت لجان مدارس مختلفة بمختلف الميادين والمحافظات، بتوافد عدد كبير من ناخبين كبار السن على كراسى متحركة لإبداء رأيهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وخصصت قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين اللجان الإنتخابية باللجان المختلفة، كراسي متحركة لمساعدة كبار السن والمرضى على الوصول إلى مقار اللجان للتصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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ويأتى ذلك في الوقت الذي تشهد اللجان الانتخابية زحاما شديدا منذ الساعات الأولي لفتح باب التصويت بالداخل.