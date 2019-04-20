مصر | إقبال غير مسبوق على المشاركة بالاستفتاء بالرحاب ومدينتي والتجمع الخامس (صور)

شهدت اللجان الانتخابية في الرحاب ومدينتي والتجمع الخامس ومدرسة خدوى شعراوي ومركز شباب التجمع، إقبالا واسعا من المواطنين للمشاركة بالدستور وذلك من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين داخل مصر للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل.

وفي الرحاب تم تجهيز 7 لجان انتخابية بالمدرسة البريطانية لسكان المدينة، كما يوجد في كل لجنة صندوق خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.

وفي مدينتي تم تجهيز لجنتين بمدرسة مدينتي للغات MLS، ويوجد في كل لجنة صندوق انتخابي خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.

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وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

