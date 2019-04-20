مصر | "تخطت الـ108 أعوام".. أكبر معمرة في مصر تدلي بصوتها في الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تخطت الـ108 أعوام".. أكبر معمرة في مصر تدلي بصوتها في الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدلت السيدة فاطمة محمد مبارك، وهي تبلغ من العمر 108 عامًا، من مواليد عام 1911، بصوتها في انتخابات استفتاء الدستور لعام 2019، بمعهد أبو خليفة الأزهري الأبتدائي، بقرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب بلجنة رقم 23، برئاسة المستشار المستشار مؤمن مصطفى رئيس اللجنة الفرعية.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.