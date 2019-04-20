مصر | في لفتة إنسانية.. "السجون" يوافق على زيارة 13 طفلا لأمهاتهم داخل محبسهن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. "السجون" يوافق على زيارة 13 طفلا لأمهاتهم داخل محبسهن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء زكريا الغمري، على زيارة 13 طفلًا مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجون النساء.

وحضر مسئولو دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال، وتمت الزيارة واطمأنت الأمهات السجينات على أطفالهن.

ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، ونفاذًا لثوابت السياسة الأمنية المعاصرة التي ترتكز في أحد محاورها على تفعيل الأسس الحديثة للمعاملة العقابية والعمل على تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم من جديد فى المجتمع عقب قضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.