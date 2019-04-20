مصر | بصحبة حفيدتها.. وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الاستفتاء بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بصحبة حفيدتها.. وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الاستفتاء بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية، وذلك بصحبة حفيدتها، والتقط الأهالي والأطفال صورا تذكارية معها عقب إدلائها بصوتها.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.