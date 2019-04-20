أخبار مصر | "جمعية البناء للخدمات الاجتماعية" تشيد بسلاسة عملية التصويت على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جمعية البناء للخدمات الاجتماعية" تشيد بسلاسة عملية التصويت على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت جمعية البناء للخدمات الاجتماعية، بالأجواء الانتخابات، والمشاركة الفعالة والإيجابية في استفتاء التعديلات الدستورية، الذي انطلقت صباح اليوم، وتستمر لبعد غد الإثنين.

وقال محمد البنا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن عملية الاستفتاء منذ انطلاقها في الخارج رسم المصريون أروع الصور في المشاركة الديمقراطية، في غالبية الدول، والاستطفاف أمام اللجان وروح التآخي والحب بين المواطنين خلال مشاركتهم.

Advertisements

وأضاف البنا، في تصريحات صحفية، أن أعضاء الجمعية مراقبين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أكدوا أن الأمور تسير على أعلى مستوى وهناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع الأجهزة لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، وتوفير كل سبل الدعم لذوي الاحتجاجات الخاصة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن المراقبين لم يرصدوا أي مخالفة أو تعطيل لعملية التصويت، مشيرًا إلى أن عدد كبير من اللجان شهد كثافة كبيرة من المشاركة، والأبرز في المشاركة العنصر النسائي وكبار السن والعمال.