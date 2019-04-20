أخبار مصر | مدبولي: الأمور بسيناء تسير بسهولة في عملية الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: الأمور بسيناء تسير بسهولة في عملية الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له عقب تفقده غرفة العلمليات التابعة لمجلس الوزراء، إن دورنا الرئيسي ضمان تيسير الإجراءات بالكامل لحسن سير إدلاء المواطنين باستفتاء التعديلات الدستورية، وكذلك تأمين كل الأمور اللوجيسيتة والإدارية المختلفة من فتح اللجان وتواجد القضاة ورؤساء اللجان وضمان تنظيم كافة الأمور، موضحا أن هذه الغرفه تم افتتاحها الاربعاء الماضي.

وأكد مدبولي أنه تواصل مع محافظ شمال سيناء، والذي أكد له أن الأمور بسيناء تسير بسهولة بعملية الاستفتاء، مشيرا إلى متابعته مع عدد من المحافظين الأمور الخاصة بعملية الاستفتاء.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تلقى شكاوى منذ التاسعة صباحا، بشان تأخر فتح بعض اللجان، نظرا لظروف خاصة لرؤساء اللجان، مشيرا إلى أن التأخير تمثل في ساعة ونصف ساعة فقط.

وأكد كذلك متابعة الحكومة لعملية الاستفتاء للناخبين من المصريين بالخارج، وتسير الأمور بشكل جيد، موضحا أنه يتلقى تقارير على مدار الساعة من غرفة العمليات، مبديا توقعه بأن تكون فترة ما بعد ساعة الراحة أن تشهد عملية الاستفتاء اقبالا أكبر.