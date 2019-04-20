أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بحى بولاق الدكرور والتى شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين للادلاء بأصواتهم .

حيث حرص المحافظ على مشاركة المواطنين فى الاحتفالات أمام اللجان والذين حرصو على التوجه للادلاء بأصواتهم فور فتح اللجان ابوابها أمام المواطنين صباحًا.

ورافق المحافظ خلال جولته لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور .

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.