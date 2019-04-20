أخبار مصر | رئيس الوزراء: نتوقع زيادة الإقبال على لجان التصويت عقب ساعة الراحة للقضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: نتوقع زيادة الإقبال على لجان التصويت عقب ساعة الراحة للقضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتلقى تقريرا حول سير عملية الاقتراع على الاستفتاء على الدستور، من غرفة العمليات على مدار الساعة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بغرفة عمليات مجلس الوزراء، أن القضاة الآن، في ساعة الراحة، متوقعا أن تشهد لجان الاقتراع زيادة من المواطنين بعد ساعة الراحة، مشيرا إلى أنه تواصل مع المحافظين لمتابعة عملية سير الاقتراع.