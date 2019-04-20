أخبار مصر | "أبو شقة" يصل غرفة عمليات الوفد لمتابعة التصويت على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو شقة" يصل غرفة عمليات الوفد لمتابعة التصويت على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، منذ قليل، إلى غرفة العمليات المركزية بالحزب؛ المكونة من قيادات الوفد، وهم: طارق سباق وحسين منصور، نواب رئيس الحزب، وطارق تهامي وكاظم فاضل وأنور بهادر ومحمد فؤاد وعباس حزين، سكرتارية عام مساعدين، ومحمد سويلم وحمدي قوطة، أعضاء الهيئة العليا؛ لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس الوفد أعضاء غرفة العمليات بضرورة متابعة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات لتقديم العون اللازم لجموع المواطنين لتيسير عمليات الاقتراع في حرية تامة.

كما وجه رئيس الوفد بفتح أبواب مقارات الحزب في المحافظات خلال أيام الاستفتاء من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأكد رئيس الوفد أن الإقبال المتزايد على لجان الاستفتاء منذ الصباح الباكر يؤكد وعي المصريين، الذين يحرصون على استكمال مسيرة التنمية والازدهار والتقدم الذي حدث من خلال المشروعات القومية العملاقة في كافة القطاعات ما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوفد أن الشعب المصري دائمًا يقف إلى جوار الدولة المصرية منذ عهد الهكسوس، مشيرا إلى أن كفاح حزب الوفد الابن الشرعي لثورة 1919 والذي يمتد إلى مئة عام هو الدفاع عن الدستور والديمقراطية، والوقوف إلى جانب الدولة لتحقيق كل ما فيه صالح الوطن والمواطن الذي اتخذ من حزب الوفد بيتًا له وأطلق عليه بيت الأمة في دلالة صريحة على أن حزب الوفد هو لسان حال الشعب المصري والمعبر الحقيقي عن آمال وطموحات وآلام الجماهير.

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وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.