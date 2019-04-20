أخبار مصر | رئيس الوزراء: جميع اللجان تعمل بنسبة 100٪؜ دون مشكلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: جميع اللجان تعمل بنسبة 100٪؜ دون مشكلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن دورنا الرئيسي ضمان تسير الإجراءات للاقتراع في الاستفتاء على الدستور لحسن سير عملية الاقتراع وراحة المواطنين، كما أن دورنا أيضا تأمين جميع الجوانب اللوجستية المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بغرفة عمليات مجلس الوزراء، أنه يتابع عملية الاقتراع من الصباح الباكر، لافتا إلى أنه تلقى عددا من المشكلات وهي كانت تأخر فتح اللجان بسبب تأخر بعض القضاة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالاستبدال لهؤلاء القضاة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تابع مع المحافظين عملية الاقتراع، لافتا إلى أن جميع اللجان تعمل بنسبة ١٠٠ ٪؜ دون مشكلات.

وقال إنه تابع أيضا عملية تصويت المصريين بالخارج، لافتا إلى أنها تسير بشكل طبيعي كما تابع اللجان في محافظة شمال سيناء حيث تسير الأمور هناك بسهولة ويسر.