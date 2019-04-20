أخبار مصر | رئيس جامعة المنوفية من داخل لجان الاستفتاء "لابد من الظهور بمظهر حضاري أمام العالم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة المنوفية من داخل لجان الاستفتاء "لابد من الظهور بمظهر حضاري أمام العالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة الانتخابات بأشمون.

وأشار مبارك إلى أن اللجان الانتخابية شهدت تواجد كثيف من المواطنين، وتشهد تكثيف أمنى كبير من الشرطة والقوات المسلحة لتوفير الأمن والأمان والنظام ومساعدة المواطنين لدخول لجانهم والإدلاء بأصواتهم.

ودعا مبارك جموع الشعب المصرى عامة، وأبناء جامعة المنوفية خاصة للمشاركة الفعالة فى التصويت على التعديلات الدستورية، والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وتأدية واجبهم الوطنى، والظهور بمظهر حضارى أمام العالم أجمع، من أجل استكمال مسيرة التقدم والبناء التى تشهدها مصر فى ظل قيادتها السياسية.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.