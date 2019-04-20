أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع سير الاستفتاء من داخل غرفة العمليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع سير الاستفتاء من داخل غرفة العمليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، سير عملية الاقتراع على استفتاء تعديل الدستور، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأجرى "مدبولي" مقابلات عبر الـ"فيديو كونفرانس" مع المحافظين؛ للاطمئنان على سير عملية الاقتراع موجهة بتقديم سبل الراحة للمواطنين داخل اللجان.

وكان قد أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الشيخ زايد الفندقية، بمدينة الشيخ زايد.

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وأكد أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، واجب وطنيّ، يجب أن يحرص عليه الجميع، ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة، في مناخ ديمقراطيّ كامل.

ودعا رئيس الوزراء جُموع المصريين، ممّن لهم حق الانتخاب، للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستوري، قائلا: المشاركة في الاستفتاء رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار، والديمقراطية التي نعيشها حاليا، مشيراً إلى أن الحكومة وفرت اللوجيستيات، والتأمين الكامل لأداء المواطن بصوته في الاستفتاء بسهولة ويسر.