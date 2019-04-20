أخبار مصر | المرأة تتصدر المشهد في الاستفتاء بمدينة 15 مايو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرأة تتصدر المشهد في الاستفتاء بمدينة 15 مايو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت لجان الاقتراع بمدينة ١٥ مايو إقبالا كبيراً من المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتصدرت المرأة المشهد في لجان التصويت حيث كانت النسبة الأكبر للمشاركة منذ الساعات الأولى للاستفتاء في صالح سيدات وفتيات مدينة ١٥ مايو اللاتي جئن للتعبير عن رأيهن بكل شفافية في التعديلات الدستورية.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضا