أخبار مصر | مدبولي يتوجه لغرفة عمليات الوزراء لمتابعة سير عملية الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يتوجه لغرفة عمليات الوزراء لمتابعة سير عملية الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل الى غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة سير عمليات الاقتراع في اللجان على بالمحافظات.

وكان قد أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الشيخ زايد الفندقية، بمدينة الشيخ زايد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، واجب وطنيّ، يجب أن يحرص عليه الجميع، ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة، في مناخ ديمقراطيّ كامل.

ودعا رئيس الوزراء جُموع المصريين، ممّن لهم حق الانتخاب، للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستوري، قائلا: المشاركة في الاستفتاء رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار، والديمقراطية التي نعيشها حاليا، مشيراً إلى أن الحكومة وفرت اللوجيستيات، والتأمين الكامل لأداء المواطن بصوته في الاستفتاء بسهولة ويسر.