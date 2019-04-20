فيضان «بحر ترسا» يغرق الشوارع في الفيوم (صور)

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تسبب ارتفاع منسوب المياه في ترعة "بحر ترسا" الكائنة بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، على مدار الأيام الماضية، في غرق شوارع القرية بالكامل وامتداد المياه إلى داخل المنازل، ما أدى إلى شلل الحركة بالقرية تمامًا، حيث غمرت المياه الشوارع والمنازل، وحاول الأهالي كسح المياه ليتمكنوا من الجلوس داخل منازلهم، أو الخروج للشوارع لقضاء حوائجهم، إلا أنهم فشلوا في ذلك، بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه بـ"الترعة"، وخروجها إلى كل شوارع ومنازل القرية.
أحمد صلاح سالم، أحد أهالي القرية، قال لـ"التحرير" إن ما يحدث بالقرية لا يرضي أحدا، فكل فترة يحدث فيضان في بحر القرية ويتسبب في غرق الشوارع والمنازل، مستنكرًا تجاهل المسؤولين حل المشكلة التي تتكرر على مدار العام. وكشف أنه تم إلغاء السوق الرئيسية بالقرية المقرر لها السبت من كل أسبوع، مشيرا إلى أن كل
أحمد صلاح سالم، أحد أهالي القرية، قال لـ"التحرير" إن ما يحدث بالقرية لا يرضي أحدا، فكل فترة يحدث فيضان في بحر القرية ويتسبب في غرق الشوارع والمنازل، مستنكرًا تجاهل المسؤولين حل المشكلة التي تتكرر على مدار العام.
وكشف أنه تم إلغاء السوق الرئيسية بالقرية المقرر لها السبت من كل أسبوع، مشيرا إلى أن كل ما فعله مجلس مدينة سنورس هو تحويل خط سير السيارات من سنهور إلى مدينة سنورس، وتركوا المنازل غارقة في المياه.
من جانبه، قال اللواء عصام سعد إسماعيل، محافظ الفيوم، إنه توجه إلى القرية رفقة منجود الهواري، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس، لمحاولة حل المشكلة، مشيرا إلى أنهم يبحثون طرق حل المشكلة ولن يمر اليوم إلا بعد انتهاء المشكلة تمامًا.
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