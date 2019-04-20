انت الان تتابع فيضان «بحر ترسا» يغرق الشوارع في الفيوم (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسبب ارتفاع منسوب المياه في ترعة "بحر ترسا" الكائنة بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، على مدار الأيام الماضية، في غرق شوارع القرية بالكامل وامتداد المياه إلى داخل المنازل، ما أدى إلى شلل الحركة بالقرية تمامًا، حيث غمرت المياه الشوارع والمنازل، وحاول الأهالي كسح المياه ليتمكنوا من الجلوس داخل منازلهم، أو الخروج للشوارع لقضاء حوائجهم، إلا أنهم فشلوا في ذلك، بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه بـ"الترعة"، وخروجها إلى كل شوارع ومنازل القرية.

أحمد صلاح سالم، أحد أهالي القرية، قال لـ"التحرير" إن ما يحدث بالقرية لا يرضي أحدا، فكل فترة يحدث فيضان في بحر القرية ويتسبب في غرق الشوارع والمنازل، مستنكرًا تجاهل المسؤولين حل المشكلة التي تتكرر على مدار العام. وكشف أنه تم إلغاء السوق الرئيسية بالقرية المقرر لها السبت من كل أسبوع، مشيرا إلى أن كل