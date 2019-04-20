برد وأمطار وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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طقس بارد - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وتنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 22شبين الكوم 13 22طنطا 14 22دمنهور 14 21الإسكندرية 15 20بلطيم 15 20مطروح 15 19السلوم 15 19سيوة 10 24بورسعيد 14 20دمياط 14 20الزقازيق 13 23الإسماعيلية 13 24السويس 12 22العريش 13 20رفح 14 19رأس سدر 14 25نخل 7 19نويبع 17 22طابا 15 19كاترين 7 12الطور Advertisements درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

شبين الكوم 13 22

طنطا 14 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بلطيم 15 20

مطروح 15 19

السلوم 15 19

سيوة 10 24

بورسعيد 14 20

دمياط 14 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 24

السويس 12 22

العريش 13 20

رفح 14 19

رأس سدر 14 25

نخل 7 19

نويبع 17 22

طابا 15 19

كاترين 7 12

الطور 18 24

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 16 25

مرسى علم 17 25

الفيوم 14 22

بني سويف 14 22

المنيا 13 22

أسيوط 13 23

سوهاج 14 24

قنا 15 25

الأقصر 17 28

أسوان 18 29

أبو سمبل 16 27

الوادي الجديد 18 24

شلاتين 18 25

أبو رماد 18 24

حلايب 19 24

رأس حدربة 19 23 اقرأ أيضا| الجمبسوت تناسب كل الفصول.. هذه الألوان الأفضل للربيع واجهي أتربة الربيع وتقلبات الجو بـ7 نصائح

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