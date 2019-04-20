شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السلاب: نحن في ظروف استثنائية وسعيد بالإقبال الكبير علي الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بجولة بعدد من المقرات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأعرب عن سعادته بالكثافات الكبيرة الموجودة في العديد من اللجان، مؤكدا أن التعديلات الدستورية كلها مكاسب للمصريين، وأن الجدل الذي ساد الفترة الماضية اختزل تعديل 22 مادة سيتم تعديلها إلى مادة واحدة بخصوص مدة الرئاسة فقط، رغم أن هناك العديد من المواد الدستورية الأخرى التي تواكب الفترة المستقبلية التي تمر بها.

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وقال: «كان لابد من توضيح كل هذه الأمور، خاصة أن الدولة تعيش حاليا فترة استقرار في كافة المجالات والقطاعات خلاف ما كانت عليه وقت إقرار التعديلات الدستورية، ومن أجل اكتمال الاستقرار يجب أن يتم تعديل الدستور وأرى أن فترة الـ6 سنوات كافية لأى رئيس لوضع خطة والدليل على ذلك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى الحكم في عام 2014 ولم تظهر خطط الرئيس القصيرة إلا في عام 2019، بينما خططه الطويلة لن تظهر إلا بعد 10 سنوات».

وأضاف: «نحن اليوم في ظروف استثنائية والرئيس السيسى حقق إنجازات كثيرة لا يستطيع أحد أن ينكرها، في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطوير قطاعات الطرق والصحة والتعليم والمرافق وغيرها من المشروعات الحيوية التي بدأت تجنى ثمارها.

وقال السلاب إن المشاركة الكبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تدل على وعى الشعب المصرى ورغبته في تحديد مصيره والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع والحفاظ على استقرار الدولة والمضى قدما في الاصلاح الاقتصادى والتنمية، فضلا عن إدراك الشعب المصرى بحقوقه التي كفلها الدستور ولا سيما حقه في مباشرة الحقوق السياسية.