شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر تصطحب حفيدتها أثناء تصويتها على التعديلات الدستورية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حفيدتها أمينة أثناء إدلائها بصوتها في الاستفتاء على الدستور، السبت، بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات بشارع العروبة بالقاهرة.

وقالت الوزيرة لـ«المصري اليوم»: «حرصت على اصطحاب حفيدتي أمينة لتوصيل رسالة لكل أم مصرية، على تربية النشء منذ الصغر على المشاركة السياسية وكيفية تعلم المسؤولية».