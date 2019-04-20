شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يدلي بصوته في التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بصوته بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية (رجال) بالعاصمة طور سيناء.

وطالب «المحافظ» جموع المواطنين، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة للمشاركة، وتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصرى لديه من الوعى، والحس السياسى بأن يشارك في الاستفتاء، وممارسة حقه في الإختيار، مشيراً إلى أن المواطن لا بد أن يكون لديه حق في الدستور وألا يفرط في حقه.

ووجه المحافظ، الشكر لرجال القضاء المشرفين على الاستفتاء، وكذلك رجال الجيش والشرطة لتأمينهم اللجان، وجميع العاملين بالمحافظة، لبذلهم جهود كبيرة لخروج العرس الديمقراطي في أبهى صورة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين بمحافظة جنوب سيناء «86 ألفا 777» ناخبا وناخبة، موزعين على «22» لجنة فرعية.

أدلي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بصوته بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية

أدلي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بصوته بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية

أدلي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بصوته بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية