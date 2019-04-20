محافظ الجيزة يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الجيزة الثانوية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات بشارع الأهرام.

وحرص المحافظ على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية بمدارس كفر نصار بحي الهرم ومدرستي أم المومنين الثانوية والشهيد محمد محمود الثانوية بالعمرانية ومدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز ببولاق الدكرور.

وقال المحافظ إن المقار الانتخابية فتحت أبوابها، السبت، أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن المقرر أن يستمر التصويت في اللجان حتى تمام التاسعة مساءًا ولمدة ثلاثة أيام.

وأشاد «راشد» بالعرس الديمقراطي، والذي تجلى أمام المقار الانتخابية من خلال الاحتفالات، والإقبال الكبير من المواطنين الذين توافدوا على اللجان منذ الصباح لأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأكد على تشكيل غرفة عمليات بكافة الوحدات المحلية والمديريات والتنسيق مع الغرفة الرئيسية بمقر الديوان العام للمحافظة والمتابعة الدورية لكل مسؤول وتشكيل فرق للعمل بصفه دورية على مدار الـ24 ساعة لسرعة التعامل مع أية مشكلات أو حالات طوارئ وللرد على أية إشاعات قد تؤثر على سير الإنتخابات.

وكلف «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات ورؤساء الأجهزة والهيئات المختصة بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات لتهيئة أجواء المناخ والعرس الانتخابي.

وأكد «راشد» على رفع الاستعدادات للدرجة القصوى والتنسيق بين مختلف الجهات لتوفير كافة التسهيلات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وإزالة المعوقات بمحيط اللجان الإنتخابية وإمدادها بالمولدات الكهربائية وطفايات الحريق ومبردات المياه ورفع جميع العربات والتشوينات ومخلفات القمامة من جميع الشوارع ومن محيط أسوار المدارس ومراكز الاستفتاء.

وشدد المحافظ على ضرورة تسيير سيارات لنقل المواطنين إلى اللجان بالمجان خاصة بالقرى داخل المراكز والمدن ولتسهيل إدلاء كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بأصواتهم من خلال نقلهم من وإلى أماكن إقامتهم إلى جانب توفير كراسى متحركة بكل لجنة إنتخابية لخدمتهم في ذات الصدد .

وأشار راشد إلى ضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والحرص على إظهار الدولة بالصورة اللائقة خلال فترة الإنتخابات لكونها تحظى باهتمام دولي ومتابعة المنظمات الدولية، وذلك من خلال منع كافة صور الإساءة للدولة وللناخبين أو التأثير على إتجهاتهم.

كما شهدت المقار الانتخابية استقبال عدداً من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة للادلاء باصواتهم منذ الصباح الباكر.

محافظ الجيزة يدلي بصوته في الاستتفتاء علي التعديلات الدستورية

محافظ الجيزة يدلي بصوته في الاستتفتاء علي التعديلات الدستورية

محافظ الجيزة يدلي بصوته في الاستتفتاء علي التعديلات الدستورية

محافظ الجيزة يدلي بصوته في الاستتفتاء علي التعديلات الدستورية