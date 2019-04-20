شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يدلى بصوته فى لجنة الشبان المسلمين ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، بصوته في جمعية الشبان المسلمين، بمدينة بنى سويف، وقال «المحافظ» أن عدد اللجان الفرعية التي سيجرى بها الإستفتاء «516» لجنة، بالإضافة إلى «9» لجان عامة، وأن اللجنة العليا للإنتخابات وجهت بتشكيل لجان لتصويت الوافدين، يكون مقرها بكل لجنة انتخابية، ووفقاً للكشوف المرفقة، بالإضافة إلى استمرار العمل بالآلية الخاصة بتصويت الوافدين.

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وأضاف سيادتة ان اللجنة العليا للإنتخابات حددت طريقة عمل وسائل الإعلام المصرح لها، عند قيامهم بالتغطية الإعلامية، منها عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، وإستعمال عناوين معبره عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وضرورة عدم الخلط بين مسميات أو التعميم غير الجائز، أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وقال انه يحظر عدم اجراء استطلاع راى امام اللجان الإنتخابية أو الإستفتاء أو داخل اللجان .

وأوضح انه لا يجوز سؤال الناخب عن الرأى الذي سيدلى به، أو ادلى به، وضرورة عدم الإنتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وحذرت اللجنة العليا للإنتخابات عدم نشر اعلانات مجانية، أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشان الإستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونا للدعايا.

وقال ان هناك تحذيرات من اللجنة العليا للإنتخابات بعدم إستخدام الشعارات الدينية، في الإستفتاء وعدم توجيه اسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

أدلى المستشار هانى عبدالجابر ، محافظ بنى سويف ، بصوته فى جمعية الشبان المسلمين، وقال ان اللجنة العليا للانتخابات وجهت بتشكيل لجان لتصويت الوافدين

أدلى المستشار هانى عبدالجابر ، محافظ بنى سويف ، بصوته فى جمعية الشبان المسلمين، وقال ان اللجنة العليا للانتخابات وجهت بتشكيل لجان لتصويت الوافدين

أدلى المستشار هانى عبدالجابر ، محافظ بنى سويف ، بصوته فى جمعية الشبان المسلمين، وقال ان اللجنة العليا للانتخابات وجهت بتشكيل لجان لتصويت الوافدين

أدلى المستشار هانى عبدالجابر ، محافظ بنى سويف ، بصوته فى جمعية الشبان المسلمين، وقال ان اللجنة العليا للانتخابات وجهت بتشكيل لجان لتصويت الوافدين