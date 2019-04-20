شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحظات «قومي حقوق الإنسان»‎ على الاستفتاء: تأخر فتح بعض اللجان ومحاولة التأثير على الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان الغرفة المركزية لمتابعة سير الاستفتاء على الدستور، قامت بالتواصل المباشر مع الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن ما يرد إليها من شكاوى أو ملاحظات للوقوف على حقيقة تلك الشكاوى والتدخل لبحث سبل حلها .

وأكد المجلس في بيان له أمس، ان الغرفة تلقت عددا من الشكاوى تضمنت عدد من الملاحظات منها تأخر فتح بعض اللجان، محاولة التأثير على إرادة بعض الناخبين، وأخرى متعلقة بالمطالبة بتقديم المساعدة لذوى الاعاقة لتمكينهم من المشاركة في عملية الاستفتاء.

كما تلاحظ مع بداية اليوم الأول للتصويت أن «المشاركة في عملية الاستفتاء في معدلها المتوسط، ونأمل مع قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن اتاحة التصويت للوافدين تيسيراً عليهم للادلاء بأصواتهم ازدياد نسب المشاركة، وأكد البيان متابعة الغرفة المركزية والغرف الفرعية عملية التصويت في يومها الأول حتى غلق باب التصويت في تمام التاسعة مساءً».