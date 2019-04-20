شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا يدلي بصوته في استفتاء تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام صباح السبت الموافق ٢٠ أبريل نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلچيكا بالذهاب إلى مقر السفارة المصرية بمدينة لاهاي في هولندا للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كان في استقباله السفير أمجد عبدالغفار سفير مصر في هولندا، وقد شارك أيضاً في التصويت آباء كهنة الإيبارشية وشعب الكنيسة في هولندا.
وبدأ التصويت امس الجمعة 19 أبريل ويستمر فترة التصويت 3 أيام تنتهى في 21 من نفس الشهر في كافة السفارات والبعثات االمصرية بالخارج وذلك حسب اختلاف التوقيت لدولة الاعتماد.
وتستمر عملية الاستفتاء خلال أيامه الثلاثة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.
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