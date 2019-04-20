شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجيزة.. والمحافظ يتفقد اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة الفرعية رقم 25 بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بشارع الهرم.

وقام راشد بجولة في لجان المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية، ضمت جولته زيارة اللجان الانتخابية بمدارس كفر نصار بحى الهرم، ومدرستي أم المؤمنين الثانوية والشهيد محمد محمود الثانوية بالعمرانية ومدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز ببولاق الدكرور.

Advertisements

وشهدت لجان محافظة الجيزة إقبالا كثيفا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للتصويت على التعديلات الدستورية، وقد فتحت لجان المحافظة البالغ عددها 1004 لجان انتخابية موجودة في 563 مركزا للانتخابات، في موعدها المحدد في تمام التاسعة صباحا، ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية في المحافظة 5 ملايين و510 آلاف صوت انتخابي.

ومع منتصف اليوم، شهدت اللجان الانتخابية إقبالا متوسطا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقامت المحافظة بتوفير سيارات لنقل المواطنين إلى لجانهم الانتخابية بالمجان من أجل تشجيعهم على التصويت، بالإضافة إلى توفير الكراسي المتحركة داخل المقار الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تركيب مظلات أمام أبواب اللجان الانتخابية بهدف حماية الناخبين من أشعة الشمس.

وشهدت المحافظة مسيرة بالدراجات البخارية «الموتوسيكلات» تدعو المواطنين للنزول والمشاركة في التصويت، ورددوا هتافات: «انزل شارك بلدك محتاجك».

وانتشرت سيارات «حملة 100 مليون صحة» أمام أبواب اللجان، لإجراء المسح الطبي على المواطنين من المصوتين الذين لم يقوموا بإجراء الكشف الطبي مع اقتراب موعد نهاية الحملة، وشهد الوفد الطبي الموجود أمام مدرسة الدكتور أحمد بهجت بكفر الجبل إقبالا من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في الاستفتاء وإجراء الفحص الطبي للاطمئنان على صحتهم وبلدهم رافعين شعار «2 في واحد».