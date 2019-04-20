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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة المساحة بالدقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة الإدارة المركزية لشؤون المساحة بالمناطق في الدقي.
وأكد وزير الزراعة أهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي أقرها مجلس النواب بحرية في مناخ ديمقراطي، داعيًا كافة المواطنين للمشاركة بإيجابية وممارسة حقهم الدستوري، باعتبارها واجبًا وطنيًا أصيلا.
وأشار «أبوستيت» إلى أن المشاركة تعكس صورة مصر أمام العالم، وحالة الاستقرار والأمن والأمان التي تعيشها مصر الوقت الراهن.
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