شكرا لقرائتكم خبر عن برفقة مترجم إشارة.. وفد من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون في الاستفتاء بقنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك مجموعة من الصم والبكم، السبت، في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة المعهد النموذجي الأزهرى بمدينة قنا.

ورافق المجموعة، خلال عملية التصويت، محمد منشاوي، مترجم إشارة، لتوعيتهم بالإجراءات اللازمة لعملية التصويت بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتوره هدى سعدى مقررة المجلس بقنا، وأسماء رمزي عضو المجلس ومسئول لجنة الإعاقة بالمجلس.

وقالت أسماء رمزي إن لجنة اﻹعاقة بالمجلس القومي بالتنسيق مع الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة قنا رافقت عدد من الصم والبكم وخاصة السيدات لمساعدتهم في التصويت والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك برفقة أحد مترجمي الإشارة لتعريفهم بالقواعد والإجراءات الخاصة بالتصويت داخل اللجنة الانتخابية، مشيرة إلى أن هناك متخصصين تابعين للمجلس بمختلف مراكز المحافظة لمساعدة الصم والبكم للتصويت في اللجان الانتخابي، مضيفة أن «هناك حالة من السعادة بينهم وخاصة أنهم سعداء بالمواد أرقام 102 و243 و244 مكرر والخاصة بتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25%، إضافة إلى المواد الخاصة بالأقباط وذوي الإعاقة».

الصم والبكم برفقة مترجم إشارة للتصويت فى الاستفتاء بقنا