شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشارك في متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، مشاركة البرلمان العربي بوفد برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي وعدد من أعضاء البرلمان العربي، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٩م.

فيما استقبل اليوم السبت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين ابراهيم بمقر الهيئة بعثة البرلمان العربي المعنية بمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأطلع وفد البرلمان العربي على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتسيير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتسهيل عمل المتابعين لعملية الاستفتاء.

من جانبه قال رئيس وفد البرلمان العربي إن بعثة البرلمان العربي ستحرص على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية وسترفع تقريرها للهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء مع عملية المتابعة.