شكرا لقرائتكم خبر عن ولدت قبل ثورة 1919.. أكبر معمرة تشارك في «الاستفتاء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد إنساني خرج القاضي مؤمن مصطفي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة 23، بمعهد أبوخليفة الأزهري بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية من مقر لجنته حاملا بطاقة الاقتراع متوجها بها إلى عجوز تجاوزت 108 سنوات داخل السيارة التي تواجدت بها أمام مقر اللجنة، تيسيرا عليها كي تتمكن من المشاركة والإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال المستشار مؤمن مصطفي، لــ«المصري اليوم»، إنه لا يري تصرفه هذا مثيرا لأي دهشة، فهي أخلاق وسلوكيات معتادة لكل المصريين وليس هو وحده، بل إن عمله كقاض يشارك في هذا الواجب الوطني يحتم عليه قبل أي شىء التيسير على المواطنين فما بال إذا كان هذا المواطن مسنا أولى بالرعاية والاهتمام وحسن المعاملة.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع تسير بهدوء داخل اللجنة منذ بدايتها ولم تواجه أي عقبات ولا حتي الناخبين.