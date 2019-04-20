شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في لجنة مدرسة مصر الجديدة الرسمية لغات بنات في أول أيام التصويت بالاستفتاء.

وأشادت الوزيرة بحرص المصريين على المشاركة في أول أيام الاستفتاء فى مختلف محافظات مصر، والإقبال من المصريين بمختلف الفئات على المشاركة بقوة فى العملية التصوتية، خاصة الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن هذا هو اليوم الذي يثبت فيه المصريون أنهم يد واحدة، داعية باقى المصريين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال أيام التصويت حتى الاثنين المقبل.

وقالت الوزيرة: «دا واجب وطني علينا كمواطنين مصريين تجاه بلدنا ومستقبلها والمشاركة في التعديلات التي أقرها مجلس النواب رسالة للعالم أجمع بأن مصر تسير على الطريق الصحيح وسط أجواء من الديمقراطية وحرية الاختيار وشعبها يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة».

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ودعت الوزيرة كل مواطن مصري له حق التصويت أن يشارك ويدلي بصوته ويقف يدا واحدة من أجل استكمال الإنجازات التى تحققت من أجل بناء مصر الجديدة، وتحسين الاقتصاد المصري.

وقدمت الوزيرة الشكر للمواطنين على وعيهم بمسؤوليتهم تجاه بلدهم، مؤكدة أن الشعب المصري دائما يثبت أنه القادر على صناعة الإنجازات، موضحة أن استقرار مصر بجانب الإصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، كل هذا يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يحسن النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل للمصريين وخاصة الشباب والمرأة.

وذكرت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى التعاون لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري.

وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية علي دورهم في تأمين الانتخابات والحفاظ علي سلامة وأمن مصر.