شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يعزي في رحيل والدة نيافة الأنبا رافائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار «قداسة البابا تواضروس الثاني» صباح اليوم الموافق (20-4) الكنيسة المرقسية الكبرى بشارع كلوت بك، واستقبله «نيافة الأنبا رافائيل» الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بمقره بالكنيسة ذاتها. قدم قداسة البابا التعزية لنيافته في نياحة والدته التي رحلت عن عالمنا الفاني الثلاثاء الماضي.

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