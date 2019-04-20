شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يداعب المواطنين من فوق الأتوبيس: تسلم الأيادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتلى الفنان حكيم أتوبيسا حاملا علم مصر بطول 3 أمتار، وغنى أغنيته الشهيرة «أبوالرجولة»، التي كان قد طرحها العام الماضي، في الانتخابات الرئاسية. وقام بجولات في الشوارع المحيطة بلجنته، في منطقة المهندسين داخل سيارة مكشوفة، وداعب «حكيم» الجمهور الذي التف حول الأتوبيس كما غنى مع الجمهور أغنيته «تسلم الأيادي»، ثم أدلى بصوته في الاستفتاء بلجنته الانتخابية في مدرسة النصر التجريبية بمنطقة الشيخ زايد.

Advertisements

المطرب حكيم يدعم التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور

المطرب حكيم يدعم التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور

المطرب حكيم يدعم التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.