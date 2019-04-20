شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد أبناء الجالية المصرية بالمغرب في التصويت على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثاني من التصويت على التعديلات الدستورية بمقر سفارة مصر في الرباط، تزايد أعداد أبناء الجالية المصرية الذين حضروا أول أيام العطلة الأسبوعية، لممارسة حقهم الدستوري في التصويت على التعديلات الدستورية. وتوافد أبناء الجالية فرادي وأسرا ومجموعات، على مقر المركز الانتخابي الذي أعدته سفارة مصر في الرباط، وتم فيه تقديم كافة التسهيلات للمصوتين، وذلك من مختلف مدن المملكة وبعضها يبعد نحو ألف كيلومتر عن المقر الانتخابي بالرباط العاصمة، معتبرين أن مثل هذه المناسبة بمثابة تجمع ومظاهرة في حب الوطن.

وحرص السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالرباط، وأعضاء السفارة، على الترحيب بأبناء الجالية، وأكد السفير أن عملية التصويت تتم وفقا للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة لتصويت المصريين بالخارح مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق الديمقراطي يعتبر دليلاً عمليا على قدرة ورغبة المصريين بالخارج في المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم.

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وعبر العديد من أبناء الجالية المصرية بالمغرب أثناء عملية الإدلاء بصوتهم على التعديلات الدستورية، عن عميق الامتنان لما يشهده الوطن مصر من تقدم وازدهار في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المكانة اللائقة لسياسة مصر الخارجية، على خلفية استقرار غال الثمن، تم استعادته بدماء وجهد رجال الجيش والأمن الأبطال، مؤكدين على أن هذه الانجازات يقف وراءها رئيس وشعب يعشقون تراب مصر.. متمنين أن تمضي مصر في مسار الإصلاحات الشاملة بقوة وعزم لا يلين بدعم أبناء الشعب في الداخل والخارج.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.