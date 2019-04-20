شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الأول للاستفتاء.. إقبال متوسط في «السلام والنهضة» ومرتفع للوافدين بـ«العبور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان مدينة السلام الانتخابية إقبالًا متوسطًا للناخبين مع الساعات الأولى لأول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحتى الظهيرة.

ورصدت «المصري اليوم» إقبالًا من السيدات بشكلٍ ملحوظ على لجان مدرسة الخنساء الثانوية للبنات، وكذلك كبار السن، كما تواجدت وسائل مواصلات لتوصيل الناخبين للجان، وكذلك عدد من الشباب يرتدون قمصانًا مطبوعا عليها «اعمل الصح» لإرشاد ومساعدة الناخبين خارج وداخل اللجان، حيث ضمت المدرسة ٣ لجان أرقام ٣١، ٣٢، ٣٣، والمقيد في كل منها ما يقارب ٥٠٠٠ آلاف ناخب بمجموع ١٥ ألفًا، قام نحو ٨٠٠ منهم بالإدلاء بأصواتهم حتى ظهيرة اليوم الأول.

وفي مدرسة مصطفى كامل الثانوية بنين، كان الإقبال متوسطًا كذلك مع غلبة أعداد النساء وحضور بارز لكبار السن مع غياب ملحوظ لشباب بين الناخبين، وقد ضمت المدرسة ٣ لجان أيضًا أرقام ٣٤، ٣٥، ٣٦، بإقبال قارب ٩٠٠ ناخب بين نحو ١٥ ألف مقيد.

كما رصدنا عدم وعي عدد كبير من الناخبين بكيفية التصويت، وكذلك قواعد التنظيم لعملية الاقتراع، وهو الأمر الذي أوضحه مستشارو اللجان أنهم يحاولون التيسير على المواطنين في معرفة كيفية الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان الفرعية بمدينة النهضة التابعة لحي السلام إقبالا كثيفا بحلول فترة الظهيرة، وانتشرت بجوار كل لجنة مجموعات من شباب الحي لتيسير مهمة العثور على رقم اللجنة ومكان المركز الانتخابي لكبار السن والأميين، وتعريفهم بإجراءات التصويت داخل مقار المدارس.

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وفي مدرسة عبيدة بن الجراح الكائنة بمنطقة النهضة، حرص القائمون على تأمين اللجان من رجال الجيش والشرطة على تيسير عملية التصويت وبالذات على كبار السن، الذين وفروا لهم كراسي متحركة في داخل المركز الانتخابي، وصرح رئيس اللجنة الفرعية السابعة أن الإقبال الأكبر في اللجنة يأتي من جانب السيدات، وقال إن إجمالي عدد المصوتين وصل إلى ٤٠٠ مصوت من أصل ما يزيد على ٤ آلاف مصوت في الكشوف الانتخابية، فيما أوضح رئيس اللجنة الثامنة أن عدد المصوتين كان قد وصل إلى نحو ٢٧٠ مصوتا مرشحين للزيادة في الفترة المسائية.

وشهدت لجنة الوافدين في سوق العبور إقبالا كثيفا من المصوتين، من العاملين في السوق من مختلف المحافظات، وعمال مصانع العاشر من رمضان من سكان خارج القاهرة، ما اضطر رئيس اللجنة إلى اتخاذ قرار بافتتاح لجان فرعية أخرى لاستيعاب الإقبال الكثيف المرشح للتزايد بعد انتهاء دوام عمال المصانع اليومي.

وقال المستشار محمد عطية «شهدت لجنة سوق العبور لجنة رقم ١٢ وافدين من صباح اليوم إقبالا غير طبيعي من الوافدين غير المقيمين في القاهرة، فقمنا بفتح لجان أخرى وزودنا عدد السادة القضاة لاستيعاب الأعداد»، وأوضح أن اللجنة تستقبل أي مصوت من غير سكان القاهرة، وأنها شهدت تنوعا جغرافيا كبيرا منذ الصباح من كل المحافظات، حتى شمال وجنوب سيناء.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.