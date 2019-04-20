وزراء مصر يدلون بأصواتهم في استفتاء تعديل الدستور

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بدأت لجان الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا استقبال الراغبين في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

أدلى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس. فيما أدلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة الشيخ زايد، قائلة إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واجب وطني على كل المصريين من أجل استكمال مشوار بناء الوطن الذي بدأه الشعب للوصول إلى بر الأمان، وإن مصر تخطو بخطى ثابتة في مسار التنمية والرخاء.

وأشادت عبد الدايم بحسن تنظيم عملية الإدلاء بالأصوات والإقبال الجماهيري الكبير على لجان الاستفتاء خاصة في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت. اقرأ أيضا| قرطام: التعديلات الدستورية تعصف بالتوازن بين السلطات وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في الاستفتاء على

وأشادت عبد الدايم بحسن تنظيم عملية الإدلاء بالأصوات والإقبال الجماهيري الكبير على لجان الاستفتاء خاصة في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

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وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشددا على أن ذلك يعتبر واجبا وطنيا ودينيا، جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية أمام اللجنة الفرعية 3 بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال سابقا مدرسة الروضة بالمنيل بمصر القديمة، يرافقه قيادات من محافظة القاهرة والوزارة.

وقال جمعة إن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وإن الوطنية الحقيقية ليست شعارات ترفع أو عبارات تردد، إنما هي إيمان بالوطن وعمل دؤوب على رفعة شأنه أو استعداد دائم للتضحية من أجله، مضيفا أن حب الوطن يكون بالعمل والإنتاج والإتقان وبالتكافل والتراحم بين أبنائه.

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وأدلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بصوته في مدرسة القناة بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة، قائلا إن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني على كل مصري حريص على تقدم وتنمية بلاده.

وأدلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في لجنته بمدرسة "بين السريات الإعدادية بنين" بمنطقة الوايلي، قائشلا إنه سعيد بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وأن هذه المواد تم دراستها بشكل دقيق من قبل البرلمان، موضحا أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور حق من حقوق المواطنة.

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ودعا البابا تواضروس أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وأن يتوجه كل شخص ليقول رأيه بكل حرية، مؤكدا أن هذه التعديلات في صالح الوطن، وأضاف أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطنى على كل المصريين، وتعبر عن الحالة الإيجابية التى يتمتع بها أبناء مصر.

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وشهد محيط اللجنة إقبالا من المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ورحب المواطنون بالبابا وقدموا له التهنئة بمناسبة اقتراب عيد القيامة، وهتفوا أمام اللجان "تحيا مصر".

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وطالب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره واجبا وطنيا، جاء ذلك في تصريحات له عقب إدلائه بصوته في لجنة مدرسة الحرية بمصر الجديدة. وأكد الوزير أن المشاركة في الاستفتاء هي رسالة للداخل والخارج، ودعم للوطن لتحقيق مزيد من الاستقرار، مشيرا إلى أن البلاد شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات ومشروعات قومية عملاقة لا حصر لها لدعم التنمية واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأدلى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بصوته في لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنات في حي الحسين بالقاهرة، وأكد أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري، داعيا الشعب المصري إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقه الانتخابي الذي يدل على مدى وعيه بحرية تامة، مؤكدا أن المشاركة الواعية هي دليل تقدم الأمم.

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وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمشاركة المرأة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، جاء ذلك في تصريحات لها عقب الإدلاء بصوتها بمدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي بمساكن شيراتون. وقالت الوزيرة إن سيدات مصر لطالما حرصن على المشاركة في بناء المستقبل سواء بالمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات، مؤكدة أنها تشعر بغاية السعادة اليوم، كونه مختلفاً بسبب موقع المسؤولية التي تتولاها حاليا، وأن المشاركة واجب وطني على كل مصري حريص على مستقبل بلاده.

وأضافت زايد أن الاستقرار والتنمية من أهم أهداف الدولة المصرية، وأن مصر استطاعت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق ما لم تستطع تحقيقه لسنوات طويلة، حيث تتسارع معدلات التنمية بشكل غير مسبوق، داعية جموع المصريين للنزول والمشاركة الإيجابية للوقوف بجانب وطننا وسط التحديات الإقليمية التي نشهدها حاليا، مؤكدة أن مصر أمانة يجب أن نحافظ عليها جميعا.

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وأشادت بالشعب المصري وتحمله آثار الإصلاحات الاقتصادية، لافتة إلى أن الدولة استطاعت اتخاذ الكثير من الخطوات في بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاع الصحة.

وأدلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في مدرسة المقطم الرسمية لغات. وأشاد بتنظيم الاستفتاء، وحرص المواطنين على التوافد للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المصريين يستكملون بناء مستقبلهم، ومستقبل أفضل لوطنهم، ويدعمون المسار الديمقراطي.

وشدد الجزار، على أن نزول المواطنين للتصويت هو تطبيق لحقهم الدستوري، وتعبير من المصريين عن إرادتهم الحرة في إبداء الرأي في التعديلات الدستورية، تحت الإشراف القضائي الكامل.

وبدأت لجان الاقتراع بالمحافظات، في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، استقبال الراغبين في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. (التفاصيل)

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