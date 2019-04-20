انت الان تتابع الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات في القليوبية بمليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بإجمالي طاقة مضافة 282 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 754 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعين لمعالجة الصرف الصحى، بإجمالي طاقة 65 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعاً حتى نهاية ديسمبر 2019، قائلا إنه جاري تنفيذ مشروع محطة مياه سرياقوس، بطاقة 145 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر بدء تجارب التشغيل نهاية إبريل الجاري.

وأضاف الجزار، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، إنه جار تنفيذ مشروع توسعات مياه طوخ، بطاقة 69 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر 2019، ومشروع توسعات محطة مياه قليوب (كوم أشفين)، بطاقة 68 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2019.وذكر أنه جاري تنفيذ