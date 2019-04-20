شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يدلي بصوته في التعديلات الدستورية.. ويؤكد «عملت الصح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية بصوته في التعديلات الدستورية داخل لجنة ١٩ بمدرسة الشهيد أحمد السرسي، الثانوية القديمة بنات سابقاً، وسط حراسة أمنية وتواجد كثيف من المواطنين.

وأكد اللواء سعيد عباس حرصه على الإدلاء بصوته أمام جميع المواطنين، مُتلفظاً «عملت الصح».

Advertisements

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.