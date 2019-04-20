شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يصل القاهرة فى زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن اليوم، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ما يشار ابو مازن في إجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم غد الأحد، لبحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، والذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين.
واستقبل ابو مازن في مطار القاهرة الدولي، وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إضافة إلى كادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.
ويرافق الرئيس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزيرا الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
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