شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنيء طائفة الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، السيد حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الكاثوليك؛ للتهنئة وحضور الأحتفال بعيد القيامة المجيد.

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