شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الهجرة تستقبل 111 استفسارا من المصريين بالخارج خلال اليوم الثاني للاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اليوم الثاني، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، حركة إقبال وتوافد المصريين بالخارج على مقار التصويت بعدة دول، مشيرة إلى استقبال نحو 111 استفسارا حتى الآن، أغلبها حول بعد مقار البعثات الدبلوماسية من الناخبين.

وذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في بيان السبت أن الاستفسارات تضمنت أيضا حول ما إذا كان التصويت بجواز السفر أم بالإقامة، وكان الرد على هذه الاستفسارات أن أي مصري بالخارج يمكنه التصويت بجواز السفر الخاص به، كما ورد استفسار مفاده هل يجب تسجيل البيانات في السفارة الخاصة بالناخب حتى يتمكن من التصويت؟«فكان الجواب أنه تم تحديث البيانات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وعليه يمكنه المشاركة في الاستفتاء دون تسجيل للبيانات.

من جهتها، وجهت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعامل مع أي نوع من الشكاوى الخاصة بالناخبين على مدار الساعة، مؤكدة التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على الشكاوى والاستفسارات بفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء.

يذكر أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة (01289850655 – 01017071810 –01159476593)، وأيضا البريد الإلكتروني:([email protected]) للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها، والتدخل لحلها، من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.